Pronostic Bayern Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern réagit face à l’Union Berlin

L’an passé, les Bavarois ont profité de la déconvenue du Borussia Dortmund pour remporter le titre. L’été dernier, la formation bavaroise a frappé fort sur le marché des transferts en s’attachant Laimer, Guerreiro, Kim Min-jae et surtout le buteur tant recherché, Harry Kane. Avec ce recrutement XXL, le Bayern faisait figure de grand favori pour défendre son titre. Après 17 journées disputées, la bande de Tuchel accuse 7 points de retard sur le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui impressionne outre-Rhin. Ce mercredi, les partenaires de Leroy Sané ont l’opportunité de revenir à 4 unités de leurs adversaires avec ce match en retard. Le week-end dernier, le Bayern a subi une surprenante défaite à domicile face au Werder Brême (0-1). À l’issue de cette rencontre, plusieurs voix importantes en Allemagne ont critiqué Tuchel et ses choix. Le technicien allemand est sous pression lors de ce match en retard. Pour tenter de se relancer, l’ancien coach du PSG compte sur son arme fatale, Harry Kane, auteur de 22 buts.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Union Berlin sort d’une saison incroyable au cours de laquelle elle a disputé pour la première fois une compétition européenne et a surtout fini dans le top 4 de Bundesliga. Lors de cet exercice, les Berlinois ont disputé la Ligue des champions où ils n’ont pas brillé. En Bundesliga, l’Union a connu un passage terrible en accumulant les défaites. Ce moment difficile a coûté sa place à Urs Fischer. Ce dernier a été remplacé par le Croate Bjelica qui doit aider sa formation à se maintenir. En s’imposant contre Cologne (0-2) pour son dernier match de 2023 et en obtenant un nul à Fribourg (0-0) le week-end dernier, l’Union a retrouvé un peu de solidité qui lui permet de posséder 3 points de plus que Mayence, premier relégable. En plus de ce match en retard face au Bayern, l’Union doit également affronter Mayence dans une autre rencontre en retard. Déterminé à se racheter, le Bayern devrait compter sur l’efficace Harry Kane pour se défaire de l’Union Berlin.

► Le pari « Victoire Bayern Munich et Kane buteur » est coté à 1,41 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 182€ (282€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Bayern et moins de 4,5 buts » est coté à 1,56 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 212€ (312€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Bayern – Union Berlin :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bayern Munich Union Berlin détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Bayern Munich-Union Berlin reporté à cause de la neige