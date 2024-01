Le Bayern retrouve la victoire face à l’Union Berlin

Bayern 1-0 Union Berlin

But : Guerreiro (46e) pour le Bayern

Les trois points, et rien d’autre.

Longtemps maladroit, le Bayern a fini par prendre le dessus sur l’Union Berlin en seconde période ce mercredi soir (1-0) dans une rencontre qui n’aura jamais été très emballante. La domination bavaroise est sans partage dès le départ, Leroy Sané et Kingsley Coman ont des tonnes de situations intéressantes à dévorer sur les ailes, mais sans grand succès. Le trou d’air face au Werder le week-end passé semble encore dans toutes les têtes, alors que Dayot Upamecano se blesse prématurément, ce qui laisse Eric Dier disputer ses premières minutes à Munich.

Le rempart déployé par l’Union ne tient finalement qu’une période, puisqu’il cède dès le retour des vestiaires : après un poteau de Harry Kane, Raphaël Guerreiro propulse le cuir d’un extérieur subtil dans la cage de Frederik Rønnow (1-0, 46e). Une petite libération pour les gars de Thomas Tuchel, qui se lâchent enfin, et pensent même faire rapidement le break grâce à leur buteur anglais, avant que Sané ne soit signalé hors jeu (55e). Le scénario ne plaît pas à Nenad Bjelica, l’entraîneur de l’Union, qui perd ses nerfs et touche Sané au visage dans une petite altercation, ce qui lui vaut un carton rouge (74e). Depuis la tribune, le technicien croate voit ses hommes ne rien proposer jusqu’au bout et concéder, déjà, un onzième revers cette saison.

Le succès était vital pour le Bayern, qui revient à quatre longueurs de Leverkusen, toujours solide leader.

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Laimer (Pavlović, 86e), Upamecano (Dier, 46e), De Ligt, Guerreiro – Kimmich, Goretzka – Coman (Tel, 76e), Musiala (Müller, 76e), Sané – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Union Berlin (5-3-2) : Rønnow – Trimmel, Knoche, Vogt, Leite, Gosens (Roussillon, 64e) – Tousart, Kral (Aaronson, 78e), Haberer (Bedia, 78e) – Volland, Hollerbach (Schäfer, 64e). Entraîneur : Nenad Bjelica.