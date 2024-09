Le Club Bruges brise le Cercle dans le derby

Club Bruges 3-0 Cercle Bruges

Buts : Mechele (39e), Tzolis (45e+3) et Skov Olsen (55e)

« Ploeg van ‘t stad »

Dans une rencontre largement dominée par le Club Bruges, les Bleu et noir ont roulé sur leur voisin du Cercle. Après un début de saison compliqué, le champion en titre remonte provisoirement sur le podium avec un troisième succès de rang, tandis que le Cercle reste quatorzième, bien ancré dans la zone rouge.

FT | Une victoire convaincante dans le derby pour le @ClubBrugge ! 🔵⚫️ #CLUCER pic.twitter.com/7hbi5GpzLl — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 1, 2024

Le suspense n’a pas duré sous le soleil de la Venise du Nord, le Club se permettant de faire le break avant la mi-temps, grâce à Brandon Mechele de la tête (39e) et Chrístos Tzólis en contre (45e+3). Andreas Skov Olsen a conclu la promenade de santé des Gazelles en seconde période (55e) face à un Cercle apathique. L’addition aurait pu être autrement plus salée, la VAR ayant par deux fois le Club Bruges de l’ouverture du score, avant que Skov Olsen ne bute sur un défenseur adverse face au but vide, alors que le score était encore vierge.