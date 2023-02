La Fiorentina balaie Braga, Trabzonspor domine Bâle

Redémarrage en douceur.

Plus de trois mois après le terme de la phase de groupes, la Ligue Europa Conférence reprenait ses droits ce jeudi, avec les seizièmes de finale aller. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le début de soirée n’a pas été prolifique en buts. Sauf, peut-être, sur la pelouse de Braga, où la Fiorentina a imposé sa loi (0-4). Très affûté, Luka Jović a ouvert le score d’une belle tête croisée (45e+2), a doublé la mise en opportuniste (60e) et avait, entre-temps, provoqué l’expulsion de Vítor Tormena, coupable d’une très vilaine semelle (55e). Arthur Cabral y est lui aussi allé de son doublé (79e, 90e) et on se demande bien, désormais, ce qui pourrait empêcher la Viola de rallier les huitièmes.

L’incertitude est beaucoup plus grande en ce qui concerne l’issue des autres confrontations. Bodø/Glimt, qui disputait son premier match officiel depuis début novembre, est ainsi resté muet dans son antre face au Lech Poznań (0-0). À Bakou, Qarabağ a d’abord vu le penalty très mal tiré de Ramil Sheydayev être arrêté sans problème par Davy Roef (51e), avant que Leandro Andrade (78e) ne délivre les locaux, courts vainqueurs de La Gantoise (1-0). De son côté, Trabzonspor a pris le meilleur sur Bâle (1-0) grâce à Jens Stryger Larsen (65e). Juste après cette réalisation, les joueurs du club turc se sont rassemblés et ont brandi le drapeau national, en hommage aux nombreuses victimes du tremblement de terre qui a ravagé leur pays. Assurément la belle image du soir.

On espère que les irréductibles qui suivront les quatre autres seizièmes de finale du soir en C4 seront davantage gâtés en nombre de buts. Ça ne devrait pas être dur.

Bodø/Glimt 0-0 Lech Poznań

Braga 0-4 Fiorentina

Buts : Jović (45e+2, 60e) et Cabral (79e, 90e)

Expulsion : Tormena (55e) pour les Arsenalistas

Qarabağ 1-0 La Gantoise

But : Andrade (78e)

Trabzonspor 1-0 Bâle

But : Stryger Larsen (65e)