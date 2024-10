Frenkie de Jong enfin de retour dans le groupe du Barça

Vas-y Frenkie, c’est bon.

Sur le flanc depuis plus de cinq mois, Frenkie de Jong fait son grand retour dans le groupe du FC Barcelone qui affrontera les Young Boys de Berne ce mardi soir (21h) pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Si Hansi Flick l’avait évoquée en conférence de presse lundi, le club a officialisé la nouvelle ce mardi matin à l’annonce du groupe retenu par l’entraîneur allemand.

Après avoir raté l’Euro 2024 avec sa sélection, et alors qu’il n’a plus disputé un match de football depuis le 21 avril dernier et une sortie sur blessure face au Real Madrid (3-2), le milieu de terrain néerlandais a pris le temps de soigner sa cheville droite qui le fait tant souffrir depuis plusieurs années. Freiné par des blessures à répétition depuis son arrivée en Espagne, De Jong aura certainement à cœur de répondre aux critiques de certains supporters catalans, qui mettent en doute son implication autant que sa faculté à retrouver le niveau qui était le sien à l’Ajax Amsterdam.

Quoi de mieux qu’une soirée européenne pour reprendre le fil de l’histoire ?

