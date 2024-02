Vers une fin de saison pour Luke Shaw ?

The Shaw mustn’t go on.

Déjà éloigné des terrains durant trois mois cette saison pour des problèmes musculaires (septembre, octobre et novembre), Luke Shaw va de nouveau devoir céder sa place. Dans un communiqué publié ce mercredi soir, Manchester United annonce en effet que son latéral sera absent « plusieurs mois », en raison de soucis similaires.

Sans préciser la durée de cette absence, le club ajoute que « des examens complémentaires sont nécessaires » pour confirmer le diagnostic, mais que Shaw ne devrait pas retrouver les pelouses avant les derniers matchs de la saison. Sorti à la pause dimanche dernier face à Luton (victoire 1-2), le défenseur de 28 ans pourrait ainsi manquer l’Euro.

Lors de la dernière édition, il avait marqué en finale, mais l’Angleterre s’était inclinée. Peut-être que sans lui…

