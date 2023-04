Luke Shaw prolonge avec Manchester United

Luke continue son show à Old Trafford.

Le latéral gauche Luke Shaw a prolongé l’aventure avec Manchester United jusqu’en 2027. L’international anglais aux 23 capes est arrivé dans le club de Sir Alex en 2014 en provenance de Southampton. Voilà presque une décennie que le numéro 23 arpente le couloir gauche de la pelouse du Théâtre des rêves. L’homme qui a connu José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer et Ten Hag s’est dit « très heureux de poursuivre l’aventure » au média du club. Il poursuit : « J’ai énormément grandi depuis que je suis venu à Manchester, il y a toutes ces années, à la fois en tant que personne et en tant que joueur ; je sais ce qu’il faut pour réussir dans un club comme celui-ci. » Celui qui a joué 249 matchs pour Manchester United conclut : « Il y a une excellente occasion de créer quelque chose de spécial ici, et je vais tout donner pour en faire partie. »

