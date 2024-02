Porté par Rasmus Højlund, Manchester United enchaîne un cinquième succès de rang à Luton

Rasmus, c’est magique.

Le prospect danois arrivé l’été dernier en Angleterre en provenance de l’Atalanta avait connu des premiers mois galères, au point de voir beaucoup de monde le remettre en cause. Mais depuis le 26 décembre dernier, date de son premier but face à Aston Villa qui avait amorcé une remontada des Red Devils pour l’emporter 3-2, Rasmus Højlund est dans une forme olympique. Un peu moins de deux mois plus tard, l’attaquant a marqué à toutes les rencontres de championnat auxquelles il a pris part, permettant aux gars d’Erik ten Hag de rester dans la course à l’Europe.

Ce dimanche, c’est encore lui qui a tout débloqué. Sur la pelouse de Luton, il ne lui a fallu que 37 secondes pour ouvrir le score, profitant d’une relance totalement ratée d’Amari’i Bell pour aller dribbler Thomas Kaminski et marquer dans le but vide (1re). Son doublé arrive six minutes plus tard, lorsqu’il dévie avec énormément de réussite une volée d’Alejandro Garnacho (7e). La rapide réduction de l’écart de Luton signée Carlton Morris, après une sortie aux fraises d’André Onana, n’y change rien, et United peut tranquillement s’adjuger un cinquième succès consécutif.

La Ligue des champions n’est plus qu’à cinq petits points…