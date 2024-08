Le Stade rennais recrute un joueur de l'Atalanta

Un melting-pot européen à Rennes.

À l’approche de la reprise du championnat, le Stade rennais a officialisé l’arrivée d’une nouvelle recrue expérimentée, ce mardi. Le Néerlandais Hans Hateboer, 30 piges au compteur, s’est engagé pour deux années avec le club breton, où il devrait surtout évoluer comme latéral droit après le départ de Guela Doué et peut-être celui de Lorenz Assignon, même si Julien Stéphan assurait ce week-end qu’il espérait le conserver.

Le transfert est estimé à deux ou trois millions d’euros, pour un joueur qui faisait partie des meubles à l’Atalanta Bergame, où il a disputé 245 matchs depuis son arrivée en Italie en 2017. L’international néerlandais (31 sélections) va découvrir un troisième championnat et s’impose comme la sixième recrue après le jeune Abdelhamid Ait Boudlal, le retour de Mohamed Jaouab, et les arrivées de Glen Kamara, Albert Grønbæk et Leo Østigård.

𝑼𝒏 𝒏𝒐𝒎 𝒒𝒖𝒊 𝒓𝒆́𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒏𝒆𝒔 🥁 Hans Hateboer est Rouge et Noir ! 🔴⚫️#DegemerMatHans pic.twitter.com/TnFmMIgm8r — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 6, 2024

Le mercato est cependant loin d’être terminé pour Frederic Massara, le nouveau directeur sportif rennais, puisque le SRFC devrait connaître de nouveaux départs d’ici la fin du mois, notamment celui de Désiré Doué. Après un imbroglio la semaine dernière suite à sa venue à Rennes (plusieurs agents avaient débarqué à la dernière minute pour faire gonfler la note), la piste menant à Yáser Asprilla (20 ans, Watford) n’était pas refermée ce week-end. Comme révélé par Foot Mercato, les dirigeants rennais discuteraient également avec Pierre Lees-Melou après avoir été retenu par Brest l’hiver dernier.

Les grandes manœuvres.

