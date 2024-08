Daley Blind annonce sa retraite internationale

Daley Bye.

Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, Daley Blind a annoncé sa retraite internationale ce mercredi, onze années après ses débuts en sélection A. « Ce fut un honneur de revêtir 108 fois le maillot Oranje. Pour moi, c’est la plus grande réussite d’un joueur : représenter son pays, s’est félicité le défenseur de Gérone depuis 2023. Pendant onze ans, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour continuer à porter ce magnifique maillot. Il m’a apporté tant de choses, tant de beaux moments que je chéris. »

À 34 ans, le natif d’Amsterdam a notamment justifié son choix, « après une bonne conversation avec le sélectionneur », Ronald Koeman, par la volonté de se « concentrer pleinement » sur son club et sa famille mais aussi pour laisser la place aux jeunes. « Une nouvelle génération talentueuse est en train d’émerger, a-t-il assuré. Ce furent des années formidables, merci aux entraîneurs nationaux, au staff, aux coéquipiers. Cela va me manquer et vous aussi. Merci à tous. »

Daley Blind avait porté le maillot néerlandais pour la première fois en février 2013, quelques mois avant de participer à la Coupe du monde, où il avait notamment inscrit son premier but en Oranje lors du match pour la troisième match, remporté contre le Brésil. L’ancien joueur de l’Ajax (2008-2014 puis 2018-2023) était également présent au Mondial suivant au Qatar et aux deux dernières éditions de l’Euro.

Un peu de repos pendant les trêves internationales, ça ne fait pas de mal.

