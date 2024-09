Mercato : Raheem Sterling prêté sur le fil à Arsenal

Chelsea va-t-il encore avoir suffisamment de joueurs ? L’inquiétude est grande.

Alors qu’il cherchait à dégraisser un effectif pléthorique, Chelsea est parvenu à prêter Raheem Sterling à Arsenal dans les derniers instants du mercato. L’ancien ailier de Liverpool et Manchester City a promis le meilleur de lui-même aux supporters des Gunners, dont il défendra les couleurs pendant une saison. Un transfert bouclé au-delà du délai des 23 heures : les clubs avaient déjà un accord au moment du gong et ont bénéficié de deux heures supplémentaires pour envoyer tous les documents nécessaires.

The best is yet to come.

Welcome to north London, Raheem Sterling ✨ pic.twitter.com/K2YhkSepAp

— Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024