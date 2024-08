Maresca s'exprime sur le cas de Sterling

Sterling perd de sa valeur.

Enzo Maresca a été clair sur le cas de Raheem Sterling lors de la conférence de presse à la veille du barrage de Ligue Europa contre le Servette : « J’ai été honnête, il n’aura pas de minutes ici. Je ne dis pas que Raheem n’est pas un bon joueur, mais je préfère différents types d’ailiers. C’est simple. » Le nouvel entraîneur de Chelsea a ainsi mis un terme aux spéculations sur l’avenir de l’ailier anglais, que l’on voit de plus en plus comme un potentiel partant.

Depuis son arrivée, Maresca a dû faire face à un effectif pléthorique avec 41 joueurs, dont 13 attaquants, ce qui complique la gestion des temps de jeu. Après une préparation estivale décevante et une défaite contre Manchester City en ouverture du championnat, il a clarifié sa position sur les joueurs en surplus, dont Sterling et Ben Chilwell, en affirmant qu’ils s’entraînent séparément et qu’il est impossible de les satisfaire tous.

Maresca a ainsi expliqué sa stratégie : « Il est impossible de garder tout le monde heureux avec un effectif aussi large. Je travaille avec une vingtaine de joueurs, pas 42. Ceux qui veulent des minutes doivent envisager de partir. » Une déclaration qui marque une volonté de réduire l’effectif et de resserrer le groupe pour avancer dans cette nouvelle saison.

Est-ce que cela va empêcher le club de recruter une petite dizaine de joueurs avant la fin du mercato ? Absolument pas.

