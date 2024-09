Harry Kane prend pour modèle la longévité de Cristiano Ronaldo

Vieux reconnaissent vieux.

À 31 ans, le capitaine des Three Lions n’a pas encore dit son dernier mot avec l’équipe nationale. Deux mois après la cruelle défaite en finale de l’Euro (défaite 2-1 contre l’Espagne), Harry Kane est revenu brièvement sur son début de saison. « Je pense que je suis en très bonne forme. Je me sens physiquement et mentalement à un point culminant de ma carrière », a jugé le buteur bavarois face à la presse, auteur d’un but en deux matchs de Bundesliga.

Toujours pas rassasié (difficile de l’être avec un tel palmarès), son modèle du moment porte un nom : ni plus ni moins que celui de Cristiano Ronaldo, dont les prouesses inspirent apparemment l’attaquant anglais. « Je pense que le simple fait de regarder d’autres joueurs, comme Ronaldo qui a marqué son 901e but, et de le voir jouer à 38 ou 39 ans, me donne la motivation de jouer le plus longtemps possible », a reconnu celui qui va fêter sa 100e cape ce mardi face à la Finlande en Ligue des nations.

Peut-être qu’il lui envie aussi son armoire à trophées.

