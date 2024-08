Kyle Walker : « Je détestais aller au football avec mon père »

Kyle Walker est le fils de Dark Vador, c’est bien connu.

Le défenseur de Manchester City a un sacré pied droit, une belle vitesse, a des enfants avec sa femme et avec sa maîtresse, mais a aussi un papa difficile. Dans un podcast diffusé sur la BBC, sobrement intitulé You’ll Never Beat Kyle Walker, l’international anglais est revenu sur son enfance et le rôle joué par son père Michael. « C’est lui qui m’a fait devenir qui je suis. […] Il l’a fait non pas pour me blesser, mais parce qu’il se soucie de moi, témoigne le joueur de 34 ans. Je voulais prouver qu’il avait tort. Je détestais aller au foot avec lui. Que je joue bien ou mal, je montais dans la voiture et j’étais en larmes. Il me critiquais tout le temps. »

Le capitaine de l’Angleterre a ensuite poursuivi : « C’était parfois difficile de monter dans la voiture. Ma maman disait « Michael, laisse-le tranquille, il s’en est bien sorti. » J’aurais pu marquer trois buts qu’il m’aurait dit qu’il fallait en mettre six ». Résultat, six Premier League, et une carrière consacrée à « prouver qu’il avait tort ».

Comme dans le documentaire d’Arte « Futurs champions, le prix de la gloire », de nombreux sportifs professionnels vivent des calvaires.

