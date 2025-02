Des armes saisies par la police en troisième division espagnole

Toujours de bonnes intentions.

Avant la rencontre entre le FC Talavera et le CP Cacereño, la police nationale de Cáceres a réussi à éviter un « affrontement » ce dimanche 16 février dernier rapporte Marca. La Brigade provinciale d’information et de sécurité citoyenne a repéré le déplacement d’un groupe d’ultras de Talavera qui n’étaient pas inscrits sur la liste des participants, qui voyageaient par leurs propres moyens et qui n’avaient pas de billets pour le match, indiquent les autorités.

L’objectif de ce groupe ? Semer la zizanie dans la ville : ils se sont rassemblés sur une place où ils auraient « perturbé l’atmosphère ». La police est intervenue et a saisi 23 bâtons, deux couteaux, deux fumigènes, deux fusées éclairantes, une batte de baseball, un cutter et un spray d’autodéfense. Tout ce dont on a besoin lorsqu’on veut voir un beau match de foot… Tous les individus ont été identifiés, et toutes les armes détenues ont été saisies.

Ultras Talavera en Cáceres. CP Cacereño - CF Talavera 16/02/25. 🇪🇦 pic.twitter.com/nBfqiC0bfY — Calle ℌ Grada (@CalleYGrada) February 18, 2025

Le retour a dû être léger.

