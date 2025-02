Les États-Unis incapables d’accueillir le Mondial à 15 mois du début du tournoi ?

Les États-Unis face à un défi logistique.

Les États-Unis accueilleront bientôt les deux plus grands événements sportifs au monde : la Coupe du monde de la FIFA en 2026 (avec le Canada et le Mexique) et les Jeux olympiques en 2028 à Los Angeles. Toutefois, un rapport publié mercredi alerte sur l’incapacité du pays à gérer l’afflux massif de visiteurs en raison de failles majeures dans son infrastructure.

L’image des États-Unis entachée ?

Commandé par la US Travel Association, le rapport met en lumière trois préoccupations principales : la lenteur du traitement des visas, les infrastructures vieillissantes, notamment dans le transport aérien, et des technologies de sécurité obsolètes. Si on y ajoute des événements comme la Coupe du monde des clubs 2025 et la Ryder Cup, 40 millions de visiteurs pourrait être attendus sur le territoire américain.

Le président de la US Travel Association, Geoff Freeman, insiste sur la nécessité d’investir massivement, alors que l’administration Trump a réduit le budget des agences gouvernementales. La question des visas est particulièrement problématique, avec des délais atteignant deux ans pour certains pays, comme la Colombie par exemple. Alors que Trump affiche un soutien public à la FIFA, Infantino garde un œil sur la situation.

Venez comme vous êtes, qu’ils disaient…

Le PSG face à Liverpool en huitièmes de finale !