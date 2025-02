Un choc pour Chelsea : le programme complet des huitièmes de Ligue Conférence

Les affiches de la compétition que personne ne regarde sont tombées !

Après celui de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, le tirage des huitièmes de finale de Ligue Conférence a été effectué ce vendredi, à Nyon. Les rencontres aller et retour sont respectivement programmées les jeudi 6 et 13 mars prochains. Au programme de ces huitièmes, un joli choc entre Chelsea et Copenhague. Ultras favoris de la compétition, les Blues se déplaceront d’abord au Parken Stadium avant de recevoir à Stamford Bridge.

Un duel 100% ibérique

Il y aura également une confrontation entre deux formations ibériques, le Real Betis et le SC Vitória. À souligner aussi, un duel à suivre entre la Fiorentina et le Panathinaïkós, récent vainqueur des Islandais du Víkingur Reykjavik en barrages. Sorti vainqueur du duel 100% chypriote contre Omonia, le Paphos FC affrontera les Suédois de Djurgårdens pour peut-être continuer à écrire une belle page de leur histoire.

On l’aime aussi, cette compétition.

Partie gauche :

Real Betis – Vitória SC

Jagiellonia – Cercle Bruges

Celje – Lugano

Panathinaïkós – Fiorentina

Partie droite :

Copenhague – Chelsea

Molde – Legia Varsovie

Paphos – Djurgårdens

Borac – Rapid Vienne

Brighton jette Chelsea