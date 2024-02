La série documentaire sur la vie de Noa Lang a débuté

Rappeur. Footballeur. Néerlandais.

Les documentaires de Netflix sur la vie des clubs et des joueurs donnent des idées à Amazon Prime Vidéo. Ce vendredi, une série décomposée en quatre épisodes retraçant la vie de l’attaquant du PSV Eindhoven Noa Lang va débuter. Ce sera l’occasion de (re)découvrir l’international néerlandais de 24 ans, formé au Feyenoord puis à l’Ajax Amsterdam. Voici l’introduction écrite par le service de vidéo en streaming d’Amazon à propos du jeune ailier gauche, qui a été acteur dans le film Netflix Le Mauvais Camp, lorsqu’il évoluait à Bruges : « Un homme qui poursuit son transfert de rêve dans un monde difficile où les couteaux sont aiguisés et où les erreurs sont facilement commises. »

Actuellement en convalescence, le gaucher, qui compte 10 sélections avec les Oranje, montrera les différentes facettes de sa personnalité. De son métier de rappeur – Lang a sorti sa première chanson en septembre dernier : « Noano 7K at your party » – à celui de footballeur professionnel, en passant par son enfance, marquée par l’absence de son père biologique (qui a passé plusieurs années en prison), l’histoire du Néerlandais a tout pour concurrencer le succès de Netflix, connu avec la série documentaire consacrée à David Beckham. On y apprend également que l’ancienne pépite de Pro League a vécu en France et en Turquie, car son beau-père Nourdin Boukhari, ancien footballeur, a joué au FC Nantes et à Kasımpaşa.

Avec ce documentaire, Lang est dans la lignée d’un certain Memphis.

