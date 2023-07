Noa Lang retourne aux Pays-Bas

Retour au bercail.

Formé à Feyenoord, passé pro à l’Ajax Amsterdam, c’est tout naturellement que Noa Lang s’est engagé…au PSV Eindhoven. Le club de Peter Bosz n’a d’ailleurs pas hésité à envoyer 15 millions d’euros au Club Bruges pour s’attacher les services de l’international néerlandais (8 capes) qui devient donc la recrue la plus chère de l’histoire du PSV devant Mateja Kežman.

Welcome to the ❤️🤍 family, Noa! pic.twitter.com/5cyEv79XB8

— PSV (@PSV) July 8, 2023