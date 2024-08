Sterling n’a plus de numéro de maillot avec Chelsea

Une manière comme une autre de lui montrer la porte.

Raheem Sterling et Chelsea, ça sent la fin. Pas convoqué par Enzo Maresca pour l’ouverture de la saison en Premier League face à Manchester City dimanche (0-2), l’ailier a vu son numéro de maillot, le 7, être attribué à Pedro Neto, fraîchement recruté pour 60 millions d’euros. C’est le club londonien en personne qui l’a annoncé ce mercredi.

Pedro Neto will wear the #️⃣7️⃣ shirt for Chelsea this season, which had been worn by Raheem Sterling. pic.twitter.com/ip9BZNHb8s

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 21, 2024