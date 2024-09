Harry Kane fait une apparition remarquée dans une pub pour du porridge

Harry Kane bientôt au festival de Cannes ?

Le goaleador anglais Harry Kane a plus d’un tour dans son sac. Meilleur buteur de l’histoire des Three Lions, joueur le plus rapide à atteindre 50 buts en Bundesliga et désormais égérie d’une marque de… porridge ! L’attaquant du Bayern a tourné dans une publicité pour 3Bears, une entreprise de porridge germano-britannique basée à Munich. Et l’Anglais n’a pas fait une minuscule apparition.

Dans ce spot publicitaire à la sauce The Office, on le voit comme un employé de bureau qui arrive au siège de l’entreprise pour son premier jour de boulot. Impressionnés, ses collègues osent à peine lui répondre quand il vient se présenter à eux. Pour détendre l’atmosphère, Kane met ensuite une tasse en forme de ballon de football sur son bureau avant de demander : « Donc, je suppose que le petit déjeuner est inclus ? » Dans la vraie vie, le joueur anglais est actionnaire de la marque. Il a argumenté ce choix auprès du Sun : « L’avoine 3Bears est le choix parfait pour alimenter le corps, c’est une excellente source de protéines naturelles, de fibres et de glucides complexes. »

Safe to say acting won't be Harry Kane's next career 😂 pic.twitter.com/uCtH6PubrX — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 26, 2024

On préfère quand même Michael Scott.

