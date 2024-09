Les stats folles de Harry Kane

Un quadruplé, trois penaltys, une victoire 9-2…

C’est dire si Harry Kane et le Bayern Munich ont tout fait sauter, ce mardi : le Dinamo Zagreb s’est tout simplement fait rouler dessus, lors de la première journée de Ligue des champions. Fort de ces quatre réalisations, l’attaquant est devenu le meilleur buteur anglais de l’histoire en C1 avec 32 pions (deux de plus que Wayne Rooney, cinq longueurs devant Raheem Sterling).

30 – Harry Kane has now gone level with Wayne Rooney for the most goals scored by an Englishman in European Cup/UEFA Champions League history. Record. pic.twitter.com/GQveGCBxMZ

Le Britannique serait également le premier homme à transformer trois pénos dans un même match de l’épreuve, tandis que son partenaire Michael Olise est le premier Français à planter deux buts lors de son premier match de LDC depuis Thierry Henry en 1997.

La puissance, dès qu’ils arrivent…

4 – Harry Kane is the first player to score a hat-trick of penalties in a European Cup/Champions League match, and the first Englishman to score 4 in a match in the competition since @9smudge for Arsenal against FK Austria Wien in 1991. Fab. pic.twitter.com/WjPR736xDO

— OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2024