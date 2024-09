Pronostic Bayern Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Kane lance le Bayern face au Dinamo Zagreb

Arrivé il y a un an pour compenser le départ de Lewandowski, Harry Kane a parfaitement pris ses marques dans sa nouvelle équipe la saison passée avec 36 buts en Bundesliga. Le capitaine de la sélection anglaise n’a cependant pas permis au Bayern de s’imposer en Bundesliga ou en Ligue des champions. Outre-Manche, certains observateurs s’amusent à parler de la malédiction de Harry Kane qui n’a jamais remporté le moindre trophée. Son arrivée dans le club bavarois ne contredit pas cette prémonition, puisque l’Anglais n’a pas rajouté la moindre ligne à son palmarès. Cet été, le Bayern a misé sur Vincent Kompany pour retrouver son hégémonie en Bundesliga et revenir dans les meilleures formations de Ligue des champions. Les Bavarois sont pour le moment dans leur plan de marche puisqu’ils ont remporté leurs 3 premiers matchs face à Wolfsbourg (2-3), Fribourg (2-0) et contre Holstein Kiel (1-6). Lors de cette dernière rencontre, Kane a brillé avec un triplé à la clé (4e but de la saison). Ce mardi, l’attaquant anglais mènera l’attaque bavaroise face au Dinamo Zagreb. L’ancien Spurs devrait bénéficier des caviars de Musiala, Sané, Coman ou de la recrue Olise.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Alors que le Bayern perdait le sien, le Dinamo Zagreb a ajouté un nouveau titre dans son escarcelle. En effet, le club de Zagreb a notamment dominé Rijeka et l’Hajduk Split sur le plan national, une énième fois. Pour intégrer cette nouvelle version de la LDC, les hommes de Jakirovic sont passés par les barrages où ils ont sorti Qarabağ. Bien rentré dans son championnat, le Dynamo reste en revanche sur deux contre-performances face à ses 2 adversaires principaux dans la course au titre, avec un nul contre Rijeka et surtout un revers à domicile face à l’Hajduk Split. Dans cette formation, on retrouve des joueurs français avec Bernauer, Pierre-Gabriel, Mbuku et Théophile-Catherine, qui accompagnent les Petković ou Pjaca. À domicile, le Bayern devrait se balader face au Dinamo Zagreb avec un Kane, une nouvelle fois décisif.

► Le pari « Kane buteur » est coté à 1,47 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 194€ (294€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « plus de 3,5 buts » est coté à 1,66 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 232€ (332€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bayern – Dinamo Zagreb

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bayern – Dinamo Zagreb sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bayern – Dinamo Zagreb avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bayern Munich Dinamo Zagreb détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Bayern perd un de ses Français sur blessure