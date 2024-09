Retraite internationale pour Kieran Trippier

Thanks.

Kieran Trippier, latéral de Newcastle, a annoncé ce jeudi sa retraite internationale. Une décision prise après l’Euro 2024, marquant ainsi la fin d’une carrière longue de 54 sélections avec les Three Lions. Sélectionné pour la première fois en mai 2017, Trippier a été un pilier de l’Angleterre, participant à deux finales d’Euro (2021 et 2024) ainsi qu’à une demi-finale de Coupe du monde en 2018, durant laquelle il a notamment inscrit un joli coup franc contre la Croatie.

Dans son message d’adieu, le défenseur a exprimé sa gratitude : « Je n’aurais jamais pensé, en tant que jeune garçon de Bury, que je jouerais pour mon pays, et encore moins que j’atteindrais 54 sélections. » Trippier a également remercié Gareth Southgate, son staff, ses coéquipiers, et les fans anglais pour leur soutien inébranlable.

54 caps, one very special goal and countless memories ❤️@trippier2 has announced his retirement from international football. Thank you for everything, Tripps!🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/9Bhqvi0jvs

— England (@England) August 29, 2024