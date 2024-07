SFL Betsson Cup : nos conseils du 6 juillet

Ne vous fiez pas au dernier résultat entre les Pays-Bas et la Turquie. Aussi belle soit-elle, cette victoire 6-1 en qualifications à la Coupe du monde 2022 ne veut pas dire que les Néerlandais vont rouler sur les Turcs. Au contraire. L’Autriche aussi avait explosé la Turquie 6-1 quelques semaines avant ce huitième de finale et ça n’a pas empêché les potes du magicien Arda Güler de s’imposer 2-1 en Allemagne. De là à dire que ce sera le même résultat lors du quart face aux Pays-Bas il n’y a qu’un pas que nous franchissons aisément. Déjà car les Oranje restent des losers qui n’ont plus atteint le dernier carré de la compétition depuis 2004. Soit depuis moins longtemps que la Turquie qui a perdu en demies face à l’Allemagne en 2008. Et puis Cody Gakpo a beau être sur son petit nuage dans cet Euro, ce n’est pas le cas de son pivot Memphis Depay. Celui qui se prend pour un basketteur va galérer dans la raquette face aux golgoths turcs qui vont rappeler à l’ancien lyonnais que pour marquer des buts il ne suffit pas d’avoir un flow superbe. Il suffit juste d’avoir un pied magique comme celui de Arda Güler.

Participe à la SFL Betsson Cup et tente de gagner une PS5, des maillots de l’équipe de France et plein d’autres cadeaux.

Pronostic Pays-Bas Turquie : Analyse, cotes et prono du quart de finale de l’Euro 2024