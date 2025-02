Lens laisse aussi filer Przemysław Frankowski

Cinquième recrue du mercato hivernal pour les Stambouliotes.

Tard ce lundi soir, après une approche de dernière minute, Galatasaray a officialisé l’arrivée dans ses rangs de Przemysław Frankowski, en provenance du RC Lens. L’international polonais rejoint le championnat turc dans le cadre d’un prêt payant d’un million d’euros, avec une option d’achat à 5,1 millions d’euros.

En cas d’activation de celle-ci, cette somme sera étalée sur les trois ans du contrat, prévu jusqu’en 2028. Cette transaction a été rendue possible par la date de fin du mercato turc, qui s’achève d’ailleurs ce mardi.

Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski ve kulübü RC Lens ile oyuncunun 2024-2025 sezonunun kalan kısmı için, şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 euro tutarında geçici transfer… pic.twitter.com/oZGewq0JLg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025

Lens se plie à la volonté du joueur

Frankowski quitte donc l’Artois après quatre saisons et 141 matchs joués, selon « la volonté du joueur », annonce le club sur X. Avec Lens, il aura connu la montée en puissance du club sous la houlette de Franck Haise, avec notamment une deuxième place de Ligue 1 et une qualification pour la C1 en 2022-2023. Milieu de formation, mais le plus souvent placé en piston droit, le Polonais s’est distingué comme un joueur assez prolifique, avec toujours plus de trois buts inscrits sur chacun de ses quatre exercices dans le Nord.

Dans le dispositif de Galatasaray, Frankowski pourra potentiellement être à nouveau positionné dans ce rôle de piston qu’il occupait au RC Lens. En effet, Okan Buruk joue autant à trois défenseurs qu’à quatre. De leur côté, il sera intéressant de voir comment les Sang et Or pallient le départ d’un nouveau titulaire, après ceux d’Abdulkodir Khusanov et de Kevin Danso.

À Lens, il se murmure que l’intendant pourrait être titularisé en défense dimanche face à Strasbourg.

Galatasaray fonce sur Frankowski