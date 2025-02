Galatasaray fonce sur Frankowski

Ça fait beaucoup, là, non ?

Après avoir perdu Abdukodir Khusanov, Brice Samba et Kevin Danso, respectivement transférés à Manchester City, Rennes et Tottenham, Lens pourrait voir Przemysław Frankowski faire ses valises à son tour. Selon les informations de L’Équipe, Galatasaray espère boucler le transfert du piston droit polonais du RC Lens Przemysław Frankowski ce lundi, dernier jour du mercato en Turquie.

Une indemnité de transfert de 10 millions d’euros trouvée ?

Si cette option de se séparer de l’international polonais, sous contrat jusqu’en juin 2028, n’était pas envisagée par l’entraîneur Will Still et la direction lensoise, des négociations ont eu lieu ce week-end entre le club stamboliote et le RCL et auraient abouti à une indemnité de transfert qui approcherait un total de 10 millions d’euros tout compris. Cette opération pourrait permettre à Lens de conforter son budget suivant et donc d’éviter de payer trop d’impôts pour la saison 2024-2025. Pendant ce temps-là, plusieurs médias turcs ont déjà annoncé l’arrivée imminente de Frankowski.

On sera vite fixé.

Un autre cadre lensois sur le départ ?