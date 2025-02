Un autre cadre lensois sur le départ ?

Qui a dit que le mercato était fini ?

S’ils ne peuvent plus recruter depuis lundi soir, les clubs français ont néanmoins toujours la possibilité de vendre des joueurs dans des pays où le marché n’est pas encore clôturé. En Turquie, par exemple. Galatasaray, justement, aimerait faire quelques emplettes en France. Après avoir essuyé un refus de l’OL concernant Clinton Mata, les dirigeants du leader du championnat turc auraient jeté leur dévolu sur Przemysław Frankowski.

Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #OGCNRCL 🟢⚫️ Le coach Will Still a convoqué 2⃣0️⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 pour le déplacement à Nice, demain, en @Ligue1. 🆕 Première apparition pour le défenseur Nidal Celik. #FiersDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) February 7, 2025

Non retenu – officiellement par « choix du coach » – dans le groupe du RC Lens qui affrontera Nice samedi (17h), le latéral ou piston droit polonais ne serait pas insensible au projet stambouliote, si l’on en croit les informations de La Voix du Nord. Les Sang et Or, qui ont vu Abdukodir Khusanov (Manchester City), Brice Samba (Rennes) et Kevin Danso (Tottenham) partir pendant le mois de janvier, n’auraient toutefois pas l’intention de laisser filer un élément supplémentaire sans pouvoir le remplacer. Reste à savoir si une offre pourra les faire changer d’avis avant la fermeture du marché turc, mardi prochain.

Autrement dit, l’opération dégraissage n’est peut-être pas terminée dans le Pas-de-Calais.