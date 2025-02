En difficulté à Angers, Loïs Diony file en Turquie

La chute continue.

Meilleur buteur d’Angers lors de la saison 2023-2024 en Ligue 2, Loïs Diony vit un exercice beaucoup plus compliqué au niveau supérieur. L’attaquant du SCO n’a disputé que 20 petites minutes dans l’élite cette saison, passant la majorité de son temps avec la réserve angevine. Ce jeudi, le club a officialisé son départ, en prêt, du côté de Bandırmaspor, sixième de D2 turque.

Mis à pied par le SCO pour un pari illégal

En plus d’un rendement peu flamboyant sur le terrain, cinq buts en dix matchs de National 3 ne suffisant pas, les affaires extrasportives ne jouent pas en sa faveur. En effet, Loïs Diony a été récemment mis à pied par le SCO pour avoir parié illégalement sur un match, face au Paris FC, dans lequel il jouait. Convoqué par la LFP ce mercredi, il ne s’est pas présenté et s’est fait représenter.

Loïs Diony est prêté à @Bandirmaspor pour les cinq prochains mois et quitte Angers SCO. Merci Loïs, et bonne continuation pour la suite de ta carrière ! 🤝 — Angers SCO (@AngersSCO) February 6, 2025

D’après les informations de L’Équipe, l’ancien buteur de Dijon et de Saint-Étienne aurait pu partir à Metz ou Schalke, également pensionnaires de deuxième division, en France et en Allemagne, mais sûrement plus exposés. Surtout que ce prêt de six mois sera suivi d’une résiliation de contrat avec Angers, malgré un bail s’étendant initialement jusqu’en 2026.

Un départ en Turquie interroge lorsqu’on a une des coupes de cheveux les plus iconiques du football français de ces dernières années.

