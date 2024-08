Kylian Mbappé et les stars du Real Madrid ont ruiné les vacances de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid et ses problèmes de riche.

Ce mercredi, Kylian Mbappé devrait faire ses débuts officiels avec le Real Madrid lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame. À la veille de la grande première, plusieurs de ses nouveaux coéquipiers lui ont fait des éloges, visiblement bien heureux de compter une nouvelle star mondiale dans leurs rangs. « J’ai souvent souffert face à lui, maintenant je l’ai comme coéquipier, a ainsi expliqué Dani Carvajal. Il va nous aider à faire une grande saison. » Federico Valverde s’est quant à lui dit impressionné par les premières performances du Français. « J’ai pu m’entraîner plusieurs fois avec lui, on sait de quelle catégorie il fait partie, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, a déclaré l’Uruguayen. Il vient apporter beaucoup de choses, avec beaucoup d’envie. On le voit très motivé dans cette nouvelle étape au Real Madrid. Et je crois sans aucun doute qu’il va laisser une trace dans l’histoire de ce club. »

Carlo Ancelotti a de son côté bien confirmé que le « Kyks » était prêt à débuter avec sa nouvelle équipe. « Kylian est arrivé en bonne forme, comme tous ceux qui sont arrivés le 7 (août), a détaillé l’entraîneur italien. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps mais il s’adapte très bien. Tous ceux qui sont ici peuvent jouer demain » Quant à ses futurs choix tactiques pour la saison à venir, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a confirmé qu’il ne serait pas facile de faire de la place à tout le monde vu la pléthore de talents à sa disposition : « Avoir autant de bons joueurs a gâché mes vacances. Je me demandais tout le temps qui allait jouer ! »

Qu’il ne s’inquiète pas, on est certain que Mbappé sera ravi de se sacrifier pour jouer en tant que pivot.

