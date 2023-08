Yannick Cahuzac pas rancunier envers les supporters niçois

Droit dans ses bottes.

Prêt à rejoindre le staff de Francesco Farioli du côté de l’OGC Nice, Yannick Cahuzac a été rapidement pris en grippe par les supporters du Gym. Ceux-ci n’ont pas oublié le message qu’avait relayé l’ancien milieu de Bastia en 2014, avant un derby, où son coéquipier de l’époque Jacques Faty écrivait : « Nice-Bastia. Derby pour l’honneur. Le Lion doit vaincre. Crevez-les. » Remontés par l’arrivée de l’ancien rival dans leurs rangs, les supporters ont fait plier la direction en fermant la porte à Yannick Cahuzac. Récemment parti du RC Lens, ce dernier se retrouve sans club à l’aube de la saison.

Dans les colonnes de Corse Matin, l’ancien du Sporting revient sur cet été mouvementé : « Je respecte chaque opinion. Est-ce que je les comprends et est-ce que je les trouve pertinentes ? Ça, c’est autre chose et c’est propre à chacun. » La seule chose qui ne passe pas pour Yannick Cahuzac est d’avoir autant insisté sur un match auquel il n’a pas participé. Plutôt du genre volcanique, le natif d’Ajaccio dit ne pas avoir été affecté personnellement par les véhémences niçoises. « Nice me permettait à la fois de rester au plus haut niveau mais aussi et surtout de me rapprocher de mes enfants. Et rien ni personne ne passe avant mes enfants », explique-t-il au cours de l’entretien.

Cette fois, ce n’est pas lui qui mérite un carton rouge.

