Dimitri Payet suspendu trois matchs fermes après sa claque sur Yannick Cahuzac

Rattrapé par la patrouille.

Si la claque donnée à Yannick Cahuzac était passée inaperçue en direct, Dimitri Payet n’a pas coupé à une sanction. La commission de discipline de la LFP n’a pas écouté Franck Haise en infligeant au Marseillais une suspension de trois matchs fermes, plus deux avec sursis. Il pourra malgré tout jouer contre Lille samedi puisque la peine s’appliquera à partir de la 37e journée. Entraîneur adjoint de Haise, Cahuzac a lui aussi été sanctionné, mais plus légèrement (un match ferme, un autre avec sursis). Achraf Hakimi et Thomas Mangani ont quant à eux pris deux rencontres fermes à la suite de leur prise de bec le week-end dernier.

Il ont pris du ferme, ferme, ferme.

