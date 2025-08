Evann Guessand aurait refusé un salaire monstrueux en Arabie saoudite pour rejoindre Aston Villa

Qu’on le couvre d’or !

Il y en a pour qui le Golfe, c’est non. Selon L’Équipe, l’attaquant niçois Evann Guessand aurait poliment décliné une offre très gourmande du Neom SC, promu en Saudi Pro League et coaché par un certain Christophe Galtier. Quatre saisons à 8,6 millions, soit 34,4 millions d’euros de salaire sur la table. Merci… mais non merci.

Visite médicale à Aston Villa prévue ce mercredi

Le club saoudien, très friand de Ligue 1 cet été (Lacazette, Bulka, Koné, Zézé, Bouabré…), espérait faire du futur ex-niçois sa nouvelle prise mais son avenir s’écrira donc à Aston Villa, où Unai Emery a mis les petits plats dans les grands pour le convaincre. Formé chez les Aiglons, passé par Lausanne et Nantes, le natif d’Ajaccio est attendu à Birmingham ce mercredi pour sa visite médicale avant de s’engager pour cinq saisons. Nice, de son côté, récupérera 35 millions d’euros, autant que la proposition saoudienne… tiens donc.

Malgré des émoluments moindres, c’est un pari sur l’avenir que fait l’attaquant ivoirien, avec en ligne de mire la Coupe d’Afrique des nations 2025. Plutôt que le confort climatisé du Royaume saoudien, il préfère les pelouses anglaises et les duels de haut niveau. Pour ça, respect.

