L’Angleterre à l’assaut de la Farmers League, épisode 456563.

Evann Guessand va très probablement quitter l’OGC Nice pour rejoindre la Premier League et Aston Villa. Ce mardi soir, les deux clubs sont tombés d’accord autour d’un transfert de 35 millions d’euros, selon L’Équipe. Les dirigeants niçois récupèrent un joli montant avec la vente de leur attaquant de 24 ans, qui de toute façon était forfait pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions ce mercredi face au Benfica Lisbonne.

Pendant que ses futurs ex-coéquipiers seront à quelques heures d’un rendez-vous capital, Guessand effectuera sa visite médicale chez les Villans, qu’il devrait rejoindre pour cinq ans. Approché également outre-Manche par Crystal Palace et par le nouvel eldorado saoudien Neom SC, l’international ivoirien (10 sélections pour un but) a opté pour Birmingham, où il devra se frotter à une rude concurrence sur le front de l’attaque, au milieu des Ollie Watkins, Donyell Malen et Leon Bailey.

