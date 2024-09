Pronostic Stuttgart Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Du spectacle entre Stuttgart et Dortmund

Stuttgart a fait sensation lors de la dernière saison en Bundesliga, terminant à la 2e place derrière le Bayer Leverkusen, un exploit pour une équipe qui s’était sauvée de la relégation via les barrages l’année précédente. Cette performance leur a permis de se qualifier pour la Ligue des champions, où ils ont mal débuté avec une défaite 3-1 contre le Real Madrid, malgré une prestation convaincante qui a mis le gardien Courtois sous pression. En championnat, les débuts sont mitigés pour Stuttgart, avec une défaite face à Fribourg (1-3) et un match nul contre Mayence (3-3). Toutefois, les anciens coéquipiers de Guirassy, désormais à… Dortmund, ont remporté leur première victoire en s’imposant 3-1 contre le Borussia Mönchengladbach. L’entraîneur Sebastian Hoeness devrait pouvoir compter sur ses attaquants phares, notamment Demirović (3 buts en 3 matchs) et Undav (1 but). Führich devrait occuper le côté gauche, tandis que le médaillé d’argent avec les Bleuets, Enzo Millot, pourrait être aligné à droite.

La saison dernière de Dortmund a été marquée par des contrastes. Brillants en Ligue des champions, les Borussen ont atteint la finale, mais ont été battus par le Real Madrid (2-0). Cependant, leur parcours en championnat a été décevant, terminant seulement à la 5e place, loin de la course au titre. Cette saison, sous la direction de Nuri Şahin, Dortmund montre de meilleures ambitions avec un bon début, cumulant 7 points sur 9 possibles. Après une victoire contre Francfort (2-0), un nul face à Brême (0-0), et un succès contre Heidenheim (4-2), ils ont également bien démarré leur campagne en Ligue des champions, s’imposant 3-0 face à Bruges. Absent en début de saison, Guirassy est revenu en forme, marquant sur penalty lors de son retour. L’Anglais Bynoe-Gittens se distingue particulièrement avec 2 buts en championnat et un doublé en Ligue des champions, tandis qu’Adeyemi a également trouvé le chemin des filets à deux reprises. Le match entre Dortmund et Stuttgart promet un beau spectacle avec des buts. Stuttgart pourra notamment compter sur ses deux buteurs talentueux, Undav et Demirović.

