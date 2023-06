L’AC Ajaccio réalise le hold-up parfait contre l’OM

Ajaccio 1-0 Marseille

But : Vidal (88e)

Braquage à la corse.

Dominé tout au long du match, Ajaccio a crucifié l’OM dans le money time à René Coty pour ses adieux à la Ligue 1 (1-0). L’ACA pourra remercier Benjamin Leroy. Le gardien a écœuré Ruslan Malinovskyi : l’Ukrainien a arrosé, mais a systématiquement buté sur le portier (3e, 45e, 55e), ou frappé à côté (41e, 46e). Cengiz Under a lui aussi beaucoup tenté, sans réussite (43e, 45e, 51e). Rien n’a souri aux Olympiens, le poteau venant à son tour contrarier Jordan Veretout, auteur d’une belle frappe du gauche (60e).

Les Corses ont puni le manque d’efficacité de leur adversaire sur un corner mal renvoyé : Clément Vidal a récupéré le ballon aux 16 mètres et claqué un enchaînement contrôle – reprise de volée digne d’un pur attaquant (1-0, 88e). Le troisième tir de l’ACA, et le seul cadré, a été le bon : le club corse quitte la Ligue 1 sur une victoire et dépasse Troyes pour prendre la 18e place. L’OM oubliera en revanche très vite ce sprint final (quatre défaites en cinq journées) pour préparer la prochaine saison, sans Igor Tudor.

Pablo a du boulot.

Ajaccio (4-5-1) : Leroy – Youssouf, Gonzalez, Vidal, Diallo (Puch-Herrantz, 77e) – Marchetti (Strata, 69e), Barreto, Coutadeur (Mangani, 82e), Bayala, Nouri (Chegra, 69e) – Touré (Soumano, 77e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Marseille (4-3-3) : Blanco (Lopez, 46e) – Kolasinac, Balerdi (Bailly, 64e), Mbemba – Clauss (Tavares, 64e), Veretout, Guendouzi, Kaboré – Malinovskyi (Mughe, 80e), Under – Sanchez (Vitinha, 64e). Entraîneur : Igor Tudor.

Le maire d'Ajaccio réclame l'annulation d'ACA-OM, la préfecture opte pour une autre solution