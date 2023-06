Un siège du stade Vélodrome offert au petit Kenzo

Kenzo le héros.

Kenzo, supporter de l’OM âgé de huit ans, atteint d’un cancer du cerveau et agressé au stade François-Coty d’Ajaccio (le 3 juin) car il portait un maillot olympien, a été honoré ce mercredi en recevant un siège du stade Vélodrome, dans les locaux de La Provence, ce mercredi. Le minot et sa famille ont reçu un énorme soutien venu de Marseille et de la France entière, depuis le drame.

🔵 Kenzo, jeune supporter olympien agressé récemment lors du match Ajaccio – OM, s'est vu offrir cet après-midi un siège de l'Orange Vélodrome dans les locaux de La Provence pic.twitter.com/AY2bllKhO8 — La Provence OM (@OMLaProvence) June 28, 2023

Dans le cadre de cette affaire, trois hommes comparaîtront le 25 août prochain devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

En espérant que justice soit faite.

