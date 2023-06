Mattéo Guendouzi ne digère pas la défaite de Marseille à Ajaccio

Il n’y avait pas vraiment d’enjeu, mais tout de même…

Lors de l’ultime journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse d’Ajaccio sur la plus courte des marges. Une défaite qui n’a vraiment pas plu à Mattéo Guendouzi, interrogé au micro de Prime Video : « Il faut assumer, nous ne méritons pas de porter le maillot de l’OM. Nous n’avons pas fait un bon match, et les résultats récents sont catastrophiques. Sur un match comme ça, il fallait montrer un minimum de fierté, et nous n’avons pas réussi à le faire. »

Et le milieu de terrain phocéen, visiblement amer, de continuer : « Nous sommes l’Olympique de Marseille, nous n’avons pas le droit d’enchaîner des défaites contre des équipes qui sont normalement moins fortes. Il manque de l’intensité, des joueurs font des erreurs… Il faut assumer, notre fin de saison est très mauvaise. Nous sommes tous dans le même panier, nous avons montré une mauvaise image de l’OM. »

Discours corsé.

