30 bonnes raisons de ne pas délocaliser le match Villarreal-Barça à Miami

La décision de la Liga d'envoyer Villarreal et le FC Barcelone disputer un match de championnat de l'autre côté de l'Atlantique mi-décembre ne fait pas du tout l'unanimité en Espagne. Ce week-end, plusieurs équipes de Liga ont même protesté à leur manière contre cette annonce, restant immobiles une quinzaine de secondes au coup d'envoi de leur match. Si c'était encore nécessaire, voici 30 raisons qui prouvent que tout cela ressemble à une belle idée de merde.

– Parce qu’à 900 euros le billet d’avion, c’est déjà un petit budget pour le Barça.

– Parce que du haut de ses 18 piges, Lamine Yamal ne pourra pas acheter d’alcool sur place.

– Parce que vous ne trouverez personne en Floride sachant placer Villarreal sur une carte. Ni Barcelone, en fait.

– Parce que GTA 6 ne sort que dans un an.

– Parce qu’on dit football.

– Parce que quand Xabi Alonso dit quelque chose, on l’écoute.

Le Real et le Barça ont toujours été contre le foot business... Xabi Alonso soutient la grève des joueurs de Liga contre la tenue du match Villarreal-Barça à Miami ➡️ https://t.co/bTaIqOk5Ft pic.twitter.com/YsfKUa4x0F — SO FOOT (@sofoot) October 18, 2025

– Parce que c’est le Liverpool de Jürgen Klopp qu’il fallait inviter au Hard Rock Stadium.

– Parce que non, Leo ne reviendra pas.

– Parce que Georges Mikautadze n’a pas besoin de ça pour être une star.

– Parce que Miami, c’est surcoté.

– Parce que quitte à vider son compte en banque pour voir du foot aux USA, autant y aller pour la Coupe du monde.

– Parce que les spectateurs ne vont pas comprendre pourquoi les joueurs ne prennent pas le ballon à la main.

– Parce qu’il n’y a pas que l’argent dans la vie.

– Parce que Ronald Araújo va saccager la pelouse deux jours avant Dolphins-Bengals.

– Parce que le Heat joue aussi le 20 décembre. Et contre Boston, en plus.

– Parce que quand Javier Tebas dit quelque chose, on ne l’écoute pas.

– Parce que si ça continue, ce seront bientôt des Nice-Auxerre ou des Nantes-Toulouse qui se joueront à l’autre bout du monde.

– Parce que les matchs de moins de trois heures, ça n’intéresse pas les Américains.

– Parce qu’un burger sur Collins Avenue coûte un rein.

– Parce qu’à tous les coups, on va devoir se taper IShowSpeed.

Venez, en 2024, on arrête de donner de la force à des semi-débiles qui se croient subversifs. https://t.co/zjRCgp1UsF — SO FOOT (@sofoot) February 26, 2024

– Parce que ça va faire court, pour créer la peña « Miami Yellow Submarine ».

– Parce qu’un stade tout neuf à proximité est disponible et qu’il s’appelle le Camp Nou.

– Parce que la planète n’a pas besoin de ça.

– Parce que même en travaux, la Sagrada Família ridiculise la statue de la Liberté.

– Parce qu’on veut vraiment promouvoir à l’international une équipe qui recrute Thomas Partey ?

– Parce qu’il n’y aura pas de pipas à la buvette.

– Parce que Jules Koundé est plutôt branché Japon.

– Parce que les Américains seront scotchés devant leurs abominables films de Noël.

– Parce que non, Sergio, Jordi et Luis ne reviendront pas non plus.

– Parce que c’est Deux flics à Miami, et qu’on en n’a qu’un seul sous la main.

Rabiot, De Jong et les autres : en délocalisation forcée