Arsenal-Thomas Partey : la honte doit changer de camp

« L’enfer c’est pas nous, l’enfer c’est les autres. » À mi-chemin entre du Jean-Paul Sartre et du Laylow, cette phrase n’aura jamais aussi bien collé au monde du football aujourd’hui. Arsenal pourrait même en être l’étendard, tant le club anglais aurait respecté au pied de la lettre ces simples propos, comme le montrent les révélations de The Athletic ce vendredi. Dès 2021, Arsenal aurait ainsi été mis au courant des accusations d’agressions sexuelles et de délits sexuels visant Thomas Partey. L’Angleterre a pourtant montré à plusieurs reprises que le pays pouvait être à la hauteur et ne pas se coucher face à ce genre d’affaires. En 2021, déjà, Everton n’hésitait pas à suspendre Gylfi Sigurðsson, soupçonné d’une infraction sexuelle sur mineur, avant que les poursuites ne soient abandonnées en 2023. Manchester City également avec Benjamin Mendy, inculpé pour viols puis innocenté. Ou encore Mason Greenwood, relaxé par la justice malgré les vidéos et les vocaux accablants, mais qui avait été suspendu par Manchester United après une enquête interne.

For more than three years, Thomas Partey played for Arsenal after being accused of very serious sexual offences. “It’s Arsenal,” reasoned one of the women who made allegations against him. “They won’t just ignore it.” But Arsenal's stance never shifted - and there were even… pic.twitter.com/kLCtQhtyS2 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 11, 2025

Sauf qu’Arsenal aurait donc repris la marche en arrière, en n’écoutant ni les dénonciations, ni les alertes. Pourtant, il y en aura eu depuis quatre ans. Avec la plaignante dans un premier temps, qui aurait échangé avec l’équipe de protection puis avec le service juridique des Gunners, toujours selon le récit fourni par The Athletic. Puis la police, qui aurait informé Arsenal que l’ancien de l’Atlético faisait l’objet d’une enquête pour des délits sexuels graves. Forcément, cela n’a pas été suffisant pour le club londonien, préférant afficher le joueur avec un sourire sur ses réseaux sociaux plutôt que de le suspendre à titre conservatoire, comme l’auraient fait de nombreuses entreprises d’aujourd’hui. Et que penser quand on apprend qu’Arsenal savait que le Crown Prosecution Service, service britannique qui décide si les affaires doivent être poursuivies, s’accordait pour prendre sa décision d’inculpation et que le club en profitait pour débuter des discussions avec le joueur pour proposer un nouveau contrat.

Des responsabilités à assumer

Le football a du retard, ou il est, comme souvent, à l’image d’une société qui avance très doucement sur ces questions (à l’image d’un appareil judiciaire inefficace pour traiter les affaires de délits sexuels). C’est aussi le rôle des médias, So Foot compris, d’en parler et de sensibiliser sur ces sujets qui n’ont rien de légers. Les commentateurs du championnat anglais sont trop souvent restés silencieux au moment d’expliquer les nombreux chants et sifflets contre Partey dans les stades anglais dès 2022. C’est une responsabilité pour les dirigeants, la presse et même les supporters : à Arsenal, à l’OM et à peu près partout ailleurs, de trop nombreux fans préféreront se bander les yeux parce que le joueur est fort, marque des buts, et parce qu’ils pensent que ce n’est pas leur problème.

Pire encore, ils sont plusieurs à prendre l’habitude de s’en prendre directement aux victimes, qui n’ont pas le droit d’être écoutées et qui sont forcément dans le mensonge. Comment un héros du week-end, un super joueur, pourrait-il être aussi cruel ? Partey réalise une grand perf en quarts de finale contre le Real Madrid ? Allons donc pourrir la victime, qui a eu la force de dénoncer son agresseur, pendant que d’autres s’en prenaient à elle, sur les réseaux sociaux, sans aucune honte, cachés derrière leur écran. La honte doit changer de camp, le traitement de ces affaires doit être différent.

Le football est-il plus en retard que le monde du cinéma, de la culture en général et de la société ? Pas sûr, mais il pourrait être un formidable exemple, sur les questions des violences faites aux femmes. Plusieurs initiatives sont à mettre au crédit des clubs, notamment pour bannir les VSS dans les tribunes, mais il faut faire plus et mieux, surtout quand cela implique des joueurs qui sont sous contrat et qui ont donc une valeur marchande. La semaine dernière, Thomas Partey a été inculpé pour viols, comme l’a annoncé la police britannique dans un communiqué. Depuis tout ce temps, Arsenal aurait donc été mis au courant. Depuis tout ce temps, le Ghanéen n’a eu aucun problème pour jouer. Il reste la présomption d’innocence, bien sûr, et la justice rendra son verdict le 5 août prochain concernant Partey. Il ne changera rien au constat dressé face au monde du foot et au monde tout court, où les victimes qui osent parler ne sont pas assez écoutées et dans lequel les clubs, les footballeurs et bien d’autres restent tout-puissants.

