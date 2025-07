Arsenal aurait été informé dès 2021 des accusations d’infractions sexuelles visant Thomas Partey

Le silence des Gunners.

En septembre 2021, le club d’Arsenal aurait été contacté par une femme accusant Thomas Partey d’infractions sexuelles. Cette révélation, issue d’une enquête de The Athletic, intervient alors que l’ancien milieu des Gunners a récemment été inculpé par la police londonienne pour cinq chefs d’accusation de viol et un chef d’agression sexuelle, concernant des faits qui se seraient produits entre 2021 et 2022 et impliquant trois femmes différentes.

Partey comparaîtra le 5 août

Dès le signalement initial, la plaignante aurait échangé avec l’équipe de protection et le service juridique d’Arsenal, mais elle aurait parfois eu le sentiment d’un manque d’empathie de la part du club, selon le média américain. Malgré la plainte, Partey a continué à être mis en avant dans les contenus promotionnels, ce qui a suscité l’indignation de certaines victimes présumées, qui ont en outre rapporté avoir reçu des menaces de la part de supporters d’Arsenal.

Le club aurait non seulement continué à aligner Partey pendant près de trois ans, mais aurait aussi engagé des discussions pour une éventuelle prolongation de contrat alors que l’enquête était en cours.

La police britannique a confirmé que l’enquête avait débuté en février 2022, après réception d’un premier signalement pour viol. Il comparaîtra devant le tribunal de Westminster le 5 août 2025. Son avocate affirme qu’il nie toutes les accusations et souhaite laver son nom devant la justice.

