Le maître sous le charme de l’élève.

Qui a dit que Pep Guardiola n’aimait pas les dribbleurs ? Il est visiblement fan de Rayan Cherki. Ce lundi, en conférence de presse, avant d’affronter Villarreal en Ligue des champions, l’entraîneur de Manchester City a vanté les mérites de son meneur de jeu : « Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière. […] Son talent… Il est exceptionnel ! »

« Un joueur de rue »

Malgré la blessure ayant freiné son début de saison, l’ancien Lyonnais n’a pas manqué ses premiers pas sous les couleurs des Cityzens et a rapidement tapé dans l’œil de celui qui a pourtant entraîné Lionel Messi, Andrés Iniesta, Franck Ribéry, Kevin De Bruyne ou encore Riyad Mahrez.

« La plupart du temps, lorsque le ballon lui parvient, la situation devient meilleure. C’est un joueur qui ne ressent pas la pression. Il est comme un joueur de rue », a salué le tacticien. Pour son retour à la compétition, samedi contre Everton (2-0), l’international français n’est entré qu’à cinq minutes du terme, mais cela ne l’a pas empêché de réaliser plusieurs gestes de classe, dont une ouverture en profondeur lumineuse pour Erling Haaland.

Le Norvégien a raté son face-à-face, ce qui ne devrait pas arriver souvent cette saison.

