Pep Guardiola s'apprête à franchir un cap bien spécial

Le plateau des 1000 matchs.

Le match de dimanche contre Liverpool marquera un jalon monumental pour Pep Guardiola. Le maestro catalan, considéré comme l’un des (LE) plus grand entraîneur de l’ère moderne, va rejoindre le cercle très fermé des managers ayant dirigé 1 000 matchs officiels. Celui qui compte 715 victoires en 999 rencontres va se hisser dans la caste de certains de ses modèles ou confrères comme Arsène Wenger, Carlo Ancelotti, José Mourinho ou encore l’imbattable Sir Alex Ferguson, qui a passé plus de 2 100 matchs sur les bancs du Royaume et d’Europe. « Atteindre 1000 matchs dans ma carrière d’entraîneur sera quelque chose de vraiment spécial pour moi. Quand j’ai commencé à Barcelone B, je ne pensais pas en arriver là. Je voulais juste bien faire mon travail, jouer au football correctement et voir où cela mènerait », confie Guardiola, humble comme à son habitude face à la presse.

Une moyenne d’un trophée tous les 25 matchs

Le Catalan a fait un clin d’œil à sa carrière impressionnante : Barcelone, Bayern Munich, Manchester City, 40 trophées majeurs, une moyenne d’un titre tous les 25 matchs… et toujours cette obsession du style, du pressing et de la possession. À City, il a notamment soulevé 18 trophées en 549 matchs, avec des records historiques comme les 100 points en Premier League, quatre titres consécutifs et un triplé. « Je serai incroyablement fier de cette étape. Les trophées que j’ai remportés… honnêtement, je n’aurais jamais pensé gagner autant de fois. Et je n’échangerais pas un seul moment », ajoute Pep, qui n’oublie pas de remercier tous ceux qui l’ont accompagné, y compris sa famille.

Et ce dimanche, pour son 1000e match sur un banc, le symbole sera fort : Liverpool, le rival anglais depuis ses débuts. Après la victoire contre Dortmund, Guardiola affiche déjà son excitation : « Honnêtement, je suis tellement impatient et heureux de vivre ce que je vais préparer pour le match de dimanche. J’ai vraiment hâte de rejouer dimanche contre Liverpool, et on verra ce qui se passera. »

Oui, même après 1000 matchs, on ne sait pas forcément ce qui vous attend.

