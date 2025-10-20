Le Bayer Leverkusen admiratif du PSG, mais confiant avant le match

La peur n’évite de toute façon pas le danger.

À la veille de recevoir une armada parisienne quasi complète, le Bayer Leverkusen et ses hommes n’ont pas caché leur respect pour le dernier vainqueur de la Ligue des champions. Kasper Hjulmand, entraîneur depuis le limogeage de l’éphémère Erik ten Hag, a rappelé les faits d’armes récents de son futur adversaire : « Le PSG est peut-être la meilleure équipe au monde. Elle a remporté cinq titres cette année. Nous avons beaucoup de respect pour elle et la tâche s’annonce difficile. »

Même son de cloche du côté de son défenseur français Loïc Badé qui voit en Paris « la meilleure équipe d’Europe et du monde ». Son enfance dans les Hauts-de-Seine fait du match contre les Franciliens « un match spécial et un grand plaisir » pour lui.

Des opportunités à saisir pour le Bayer

Le coach danois se livre également à une analyse tactique élogieuse du 11 de Luis Enrique… sans nier leur vulnérabilité : « Ils ont une bonne construction depuis l’arrière, jouent directement et rapidement, sont bons dans les duels et très agressifs dans le pressing. C’est l’une de leurs armes, mais cela comporte aussi des risques et des opportunités pour nous. »

L’ancien sélectionneur du Danemark doit espérer compter sur son porte-bonheur français Loïc Badé, invaincu sur ses 8 derniers matchs avec le club westphalien, pour renverser la vapeur en C1 : son équipe n’a pas su faire mieux que 2 matchs nuls en 2 journées de Ligue des champions contre Copenhague (2-2) et le PSV (1-1).

Il lui suffit de demander quelques conseils à Liam Rosenior.

Leverkusen fait le show avant de défier le PSG