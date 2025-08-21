S’abonner au mag

Loïc Badé officiellement transféré au Bayer Leverkusen

EL
Loïc Badé officiellement transféré au Bayer Leverkusen

Il devait en avoir marre du soleil.

Après deux saisons et demie de bons et loyaux services au Séville FC, Loïc Badé a décidé de changer d’air. Après la Ligue 2 (Le Havre), la Ligue 1 (Lens, Rennes), la Premier League (Nottingham Forest) et donc la Liga, le défenseur central français va découvrir un cinquième championnat en filant en Bundesliga. C’est le Bayer Leverkusen qui a misé sur lui pour former une charnière toute neuve avec Jarell Quansah.

Une équipe en pleine reconstruction

Le champion d’Allemagne 2024, qui a bénéficié des 125 millions d’euros de Liverpool pour le transfert de Florian Wirtz, n’a pas cherché à économiser en posant 30 millions, bonus compris, pour attirer Badé. Ce dernier arrive toutefois dans une équipe en pleine reconstruction, orphelin de Xabi Alonso, Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli, Odilon Kossounou, Granit Xhaka, Jonathan Tah ou encore Lukáš Hrádecký.

« La Bundesliga et le football allemand m’ont toujours attiré. Le Bayer Leverkusen a attiré l’attention ces dernières saisons. J’ai beaucoup regardé le club à la télévision, avant tout les matches internationaux », a assuré le Français de 25 ans, dans le communiqué du Bayer.

Il se rapproche petit à petit de Baden-Baden.

Loïc Badé sur le point de débarquer en Bundesliga

EL

