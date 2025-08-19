S’abonner au mag

Loïc Badé sur le point de débarquer en Bundesliga

Un vrai globe-trotteur.

À 25 ans, Loïc Badé est en passe de découvrir un quatrième grand championnat. Après être passé par Le Havre, le RC Lens, le Stade rennais, Nottingham Forest et le Séville FC, l’international français à l’unique sélection va prochainement s’engager avec le Bayer Leverkusen, selon les informations de RMC Sport.

Les deux clubs se seraient mis d’accord pour un transfert autour des 30 millions d’euros, bonus compris. Il ne resterait plus qu’à finaliser quelques détails du contrat, qui devrait s’étirer jusqu’en 2030.

De l’ombre à la lumière

En trois saisons passées à Séville, le natif de Sèvres s’est imposé comme un leader de l’équipe et participé à remporter la Ligue Europa en 2023, quelques mois seulement après son arrivée. Un joli rebond quand on se rappelle qu’il avait été mis au placard par Nottingham Forest lors de son passage en Angleterre et qu’il n’avait pas su répondre aux attentes à Rennes. En Allemagne, il devrait compléter la charnière centrale de Leverkusen aux côtés de Jarell Quansah, également arrivé cet été.

C’est bon de savoir que l’argent de Liverpool est utilisé à bon escient.

Ligue Europa : Manchester-Séville en quarts, la Juve pour le Sporting

