Bagarre générale, joueur blessé et menaces de mort : en Dordogne, un match de Départemental tourne au fiasco

Ça cogne en Dordogne.

Samedi soir, au stade Paul-Couvidat de Terrasson-Lavilledieu, le foot amateur a encore montré son visage le plus rugueux et n’a décidément rien à envier aux derbys d’Istanbul. La rencontre de Départemental 2 entre Terrasson et la réserve de Thenon/Limeyrat s’est terminée dans un chaos tel que la gendarmerie a dû débarquer pour calmer les esprits.

À peine le coup de sifflet final donné, plusieurs supporters locaux ont envahi la pelouse. En quelques secondes, le match s’est transformé en bagarre générale. Les joueurs visiteurs ont trouvé refuge dans les vestiaires, tandis que les gendarmes tentaient de remettre un peu d’ordre dans la soirée. Selon la Dordogne Libre, le président du district, Jonathan Blondy, parle de faits « graves » qui seront examinés le 29 octobre en commission de discipline. Huis clos, suspensions… tout est sur la table.

Mauvaise habitude

Du côté de Thenon, le président Dominique Bosquet raconte qu’un de ses joueurs a été pris à partie par plusieurs supporters et s’en est sorti couvert d’hématomes. Le joueur a fini aux urgences, après avoir subi insultes et menaces de mort. « C’est la première fois qu’un entraîneur me dit avoir eu peur pour sa vie », souffle Bosquet, qui ne compte pourtant pas porter plainte.

À Terrasson, le président Francis Lopes, absent ce soir-là, reconnaît des débordements « inacceptables » et présente ses excuses. Mais pour le district, le mal est plus profond : les supporters terrassonnais s’étaient déjà illustrés par leur nervosité le mois dernier, à Excideuil. Deux affaires en trente jours : la D2 version Terrasson commence à ressembler à une série à épisodes, sauf que là, personne ne rigole.

