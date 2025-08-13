Le Barça et Villarreal toucheraient un beau pactole en cas de match aux États-Unis

L’argent ou la morale ?

La polémique enfle de plus en plus en Espagne après l’annonce de la Fédération espagnole de programmer un match de championnat aux États-Unis. Le 20 décembre prochain, Villarreal et le FC Barcelone troquent un trajet d’un peu plus de deux heures pour un déplacement à l’autre bout du monde, au Hard Rock Stadium de Miami, pour le compte de la seule 17e journée de Liga.

Si le Real Madrid est monté au créneau pour annuler la tenue de cette rencontre, tout comme l’Association des footballeurs espagnols (AFE), les deux clubs directement concernés ne semblent pas encore décidé à protester. Selon Sport, c’est parce que le chèque proposé donne envie : entre cinq et six millions pour le Barça et encore plus pour Villarreal en raison du potentiel manque à gagner de la billetterie. Le Sous-marin jaune a d’ores et déjà annoncé offrir le voyage à ses abonnés et réduire le tarif de cet abonnement pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Miami.

L’argent servira à rembourser les dettes du Barça et à se payer des avocats dans l’affaire Thomas Partey pour les dirigeants de Villarreal.

Soucieuse de l'avenir de la planète, la fédé espagnole valide un match de la Liga à Miami