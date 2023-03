Youth League : le PSG éliminé

Encore une équipe du PSG qui ne verra pas les quarts de finale d’une compétition européenne.

Désillusion pour les jeunes Parisiens en Youth League (la C1 des U19), éliminés dès les huitièmes par le Borussia Dortmund ce mardi soir, après une fatidique séance de tirs au but. Le match avait pourtant bien commencé pour les « Titis », Noha Lemina ouvrant le score peu avant la pause (0-1, 39e) au Fußballpark Hohenbuschei. Les hôtes égalisent cependant quelques minutes plus tard par Samuel Bamba (1-1, 42e). Secoué, le PSG termine alors la rencontre à dix, avec l’expulsion de Vimoj Muntu Wa Mungu (79e). Et le BVB l’emportera donc aux tirs au but, sur une parade de Silas Ostrzinski devant le prometteur Ilyes Housni.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #UYL #YouthLeague 😔 Cruelle défaite pour les Titis parisiens, éliminés 5-4 aux tirs au but par Dortmund après un nul 1-1… 😱 Les coéquipiers d'Ethan Mbappé disent adieu à la coupe d'Europe dès les huitièmes de finale.https://t.co/f5ifNuTOJ0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 28, 2023

De quoi donner le mauvais exemple aux aînés ?

La Coupe de France, une flamme à entretenir