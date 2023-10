Paris enchaîne un deuxième succès de suite en Youth League face à l’AC Milan

Paris continue sa marche en avant.

Douchées par un Borussia Dortmund conquérant lors de leur entrée en lice, les jeunes pousses du Paris Saint-Germain ont depuis relevé la tête en Youth League. Opposés à l’AC Milan mercredi après-midi, les Parisiens se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0), de quoi satisfaire leurs attentes. Passés devant avant la pause, sur un superbe but de Senny Mayulu, les Titis n’ont plus lâché leur avance, malgré une domination milanaise sur l’ensemble du match (14 tirs à 6 et 61% de possession de balle pour les Italiens).

BUUUT DE SENNY MAYULU 🧨 PSG 1 – 0 AC MILAN pic.twitter.com/Cwxf3NhwfD — 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐒𝐆 (@formationpsg) October 25, 2023

Les hommes de Zoumana Camara sont désormais deuxièmes de leur groupe, à égalité avec les Rossoneri avec six points, et attendent le résultat de Dortmund, trois points, face à Newcastle, aucun point. Au sein d’une formation positionnée en 4-1-4-1, les petits frères étaient de sortie, puisqu’à la fois Ethan Mbappé et Étienne Michut, 16 ans tous les deux, étaient chacun titulaires dans l’entrejeu.

La dernière fois que Paris a gagné en Youth League, il a perdu en Ligue des champions, et c’était face à Newcastle…

